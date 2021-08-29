رئاسة الجزائر تعلن موعد الانتخابات المحلية المبكرة

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان مساء الأحد، أن الانتخابات المحلية المبكرة لتجديد مجالس البلديات والولايات ستجري في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

جاء في بيان الرئاسة "وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت 28 أوت (آب/أغسطس) 2021، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021".

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وكان يفترض أن تجري الانتخابات المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، إلا أن الرئيس قرر إجراءها قبل موعدها، كما بالنسبة للانتخابات التشريعية التي نظّمت في 12 حزيران/يونيو وشهدت نسبة امتناع قياسيّة.

وبحسب المرسوم الرئاسي سيتم "الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر (أيلول)2021".

وتخص الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الاقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية.

يشار إلى أنه في انتخابات 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بلغت نسبة المشاركة 44,96 بالمئة بالنسبة للمجالس الولائية و46,83 بالمئة بالنسبة للمجالس البلدية، وفاز بها حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.