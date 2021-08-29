.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئاسة الجزائر تعلن موعد الانتخابات المحلية المبكرة

  • الخط
الانتخابات الجزائرية (رويترز)
أرشيفية من الانتخابات الجزائرية

رئاسة الجزائر تعلن موعد الانتخابات المحلية المبكرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان مساء الأحد، أن الانتخابات المحلية المبكرة لتجديد مجالس البلديات والولايات ستجري في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

جاء في بيان الرئاسة "وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت 28 أوت (آب/أغسطس) 2021، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021".

وكان يفترض أن تجري الانتخابات المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، إلا أن الرئيس قرر إجراءها قبل موعدها، كما بالنسبة للانتخابات التشريعية التي نظّمت في 12 حزيران/يونيو وشهدت نسبة امتناع قياسيّة.

وبحسب المرسوم الرئاسي سيتم "الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر (أيلول)2021".

وتخص الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الاقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية.

يشار إلى أنه في انتخابات 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بلغت نسبة المشاركة 44,96 بالمئة بالنسبة للمجالس الولائية و46,83 بالمئة بالنسبة للمجالس البلدية، وفاز بها حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر
الأكثر قراءة
مؤذن الـ مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
القبض على قاتل القبض على قاتل "حسناء بغداد".. والصدمة في هويته!
فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر
ماذا يحصل لأجسامنا إذا تناولنا وجبة واحدة في اليوم؟ ماذا يحصل لأجسامنا إذا تناولنا وجبة واحدة في اليوم؟
أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟ دراسة من بلد عربي تجيب أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟ دراسة من بلد عربي تجيب
سيارة تسلا تتعرض لحادث جديد.. هذه المرة مع سيارة تسلا تتعرض لحادث جديد.. هذه المرة مع "الشرطة"!
قبل أن تذهب
واحدة لواشنطن والأخرى لداعش.. روايتان لهجوم محيط كابل الدامي
واحدة لواشنطن والأخرى لداعش.. روايتان لهجوم محيط كابل الدامي
اكتشف المزيد