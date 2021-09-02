دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي بحث انسحاب المرتزقة من ليبيا

أكد دبلوماسي أوروبي في تصريحات خاصة لـ "العربية / الحدث"، اليوم الخميس، أن وزراء دفاع أوروبا المجتعين في سلوفينيا، بحثوا وجوب انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف الدبلوماسي أن وزراء الدفاع بحثوا ليبيا ضمن البلدان التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي بمهمات التدريب، مشيراً إلى أن الاتحاد أبدى استعداده لاستئناف عملية تدريب خفر السواحل الليبي.

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وكان وزارء دفاع دول الاتحاد الأوروبي اجتعوا في سلوفينيا، اليوم، وبحثوا عدداً من الملفات المهمة مثل أفغانستان والساحل الأفريقي.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال لقائه السفير الإسباني لدى بلاده أمس الأربعاء، على ضرورة خروج كافة القوات والمرتزقة من كامل التراب الليبي.

دول جوار ليبيا

في موازاة ذلك، كان وزراء خارجية دول الجوار الليبي اتفقوا بالجزائر قبل يومين، على دعم مبادرة استقرار ليبيا، والتنسيق مع اللجنة العسكرية 5+5 بشأن ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

يذكر أنه إلى جانب آلاف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، حيث لا يزال حوالي أكثر من 6000 منهم مرابطا هناك، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أرسلت أيضا مئات الجنود والمستشارين العسكريين إلى طرابلس وغيرها من المناطق الليبية.