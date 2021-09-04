.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الرئاسي الليبي للعربية: فرضنا وقف النار في طرابلس

  • الخط
من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية- رويترز)
من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية- رويترز)

الرئاسي الليبي للعربية: فرضنا وقف النار في طرابلس

الرئاسي الليبي: الاقتتال في طرابلس ناجم عن ضعف المؤسسات الأمنية وانقسام الجيش

الرباط - الخليل ولد إجدود

نشر في: آخر تحديث:

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي في مقابلة مع "العربية" و"الحدث" فرض وقف إطلاق النار في طرابلس، معتبرا أن الوضع في العاصمة الليبية مأساوي.

إلى هذا، أرجع الاقتتال في طرابلس إلى ضعف المؤسسات الأمنية وانقسام الجيش، وتابع "أمرنا بفتح تحقيق في أحداث طرابلس وتقديم المتورطين للعدالة".

طالبان تعلن السيطرة على بنجشير.. وتحتفل في كابل العرب والعالم طالبان تعلن السيطرة على بنجشير.. وتحتفل في كابل

تحد لسلطة المجلس الرئاسي

ولفت إلى أن الاقتتال في طرابلس بين فصائل مرتبطة بأطراف مختلفة، مشددا على أن ما يحدث في يعد تحديا كبيرا لسلطة المجلس الرئاسي.

كما أكد أن المجلس الرئاسي الليبي تعهد بتنظيم الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن انتخابات ديسمبر المقبل ستحدد مصير ليبيا.

وكشف عن أنه ناقش مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في الرباط التحضير لانتخابات 24 ديسمبر.

جدول زمني لإخراج المرتزقة

في سياق مواز، قال "لا نحمل تونس مسؤولية تسلل إرهابيين عبر الحدود بين البلدين"، وأشاد بدور المغرب في الاهتمام بإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي
عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي

كذلك شدد على ضرورة البدء في وضع جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، معتبرا أن المرتزقة أكبر خطر يهدد ليبيا.

وطالب عضو المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة الاستجابة لدعوة البرلمان وحضور جلسة المساءلة.

توقف المعارك

كانت العاصمة طرابلس، الجمعة، قد شهدت اشتباكات دامية انتهت بانسحاب مقاتلي الميليشيات المسلّحة من ساحة المعارك في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة.

وتعد هذه الاشتباكات التي سقط خلالها قتلى وجرحى الأسوأ منذ تسلم السلطة التنفيذية مهامها قبل نحو 6 أشهر

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره
اليوم الذي ماتت فيه الموسيقى في أفغانستان اليوم الذي ماتت فيه الموسيقى في أفغانستان
الأكثر قراءة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
ثورة أمل لمرضى السرطان.. لقاح كورونا قد يكون العلاج ثورة أمل لمرضى السرطان.. لقاح كورونا قد يكون العلاج
جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية! جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!
السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء
مشاهد تخطف الألباب.. مصور سعودي جال أكثر من 30 بلداً مشاهد تخطف الألباب.. مصور سعودي جال أكثر من 30 بلداً
ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة متأثرة بإصاباتها في نزال ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة متأثرة بإصاباتها في نزال
قبل أن تذهب
الدبيبة يقطع سفره ويعود إلى طرابلس.. ما علاقة ذلك بالميليشيات؟
الدبيبة يقطع سفره ويعود إلى طرابلس.. ما علاقة ذلك بالميليشيات؟
اكتشف المزيد