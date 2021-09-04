الرئاسي الليبي للعربية: فرضنا وقف النار في طرابلس

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي في مقابلة مع "العربية" و"الحدث" فرض وقف إطلاق النار في طرابلس، معتبرا أن الوضع في العاصمة الليبية مأساوي.

إلى هذا، أرجع الاقتتال في طرابلس إلى ضعف المؤسسات الأمنية وانقسام الجيش، وتابع "أمرنا بفتح تحقيق في أحداث طرابلس وتقديم المتورطين للعدالة".

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تحد لسلطة المجلس الرئاسي

ولفت إلى أن الاقتتال في طرابلس بين فصائل مرتبطة بأطراف مختلفة، مشددا على أن ما يحدث في يعد تحديا كبيرا لسلطة المجلس الرئاسي.

كما أكد أن المجلس الرئاسي الليبي تعهد بتنظيم الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن انتخابات ديسمبر المقبل ستحدد مصير ليبيا.

وكشف عن أنه ناقش مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في الرباط التحضير لانتخابات 24 ديسمبر.

جدول زمني لإخراج المرتزقة

في سياق مواز، قال "لا نحمل تونس مسؤولية تسلل إرهابيين عبر الحدود بين البلدين"، وأشاد بدور المغرب في الاهتمام بإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

كذلك شدد على ضرورة البدء في وضع جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، معتبرا أن المرتزقة أكبر خطر يهدد ليبيا.

وطالب عضو المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة الاستجابة لدعوة البرلمان وحضور جلسة المساءلة.

توقف المعارك

كانت العاصمة طرابلس، الجمعة، قد شهدت اشتباكات دامية انتهت بانسحاب مقاتلي الميليشيات المسلّحة من ساحة المعارك في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة.

وتعد هذه الاشتباكات التي سقط خلالها قتلى وجرحى الأسوأ منذ تسلم السلطة التنفيذية مهامها قبل نحو 6 أشهر