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إطلاق سراح الساعدي القذافي المعتقل في طرابلس ونقله بطائرة إلى تركيا

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الساعدي القذافي
الساعدي القذافي

إطلاق سراح الساعدي القذافي المعتقل في طرابلس ونقله بطائرة إلى تركيا

الساعدي القذافي غادر البلاد إلى تركيا بعد حكم براءة من التهمة المنسوبة له

دبي - قناة العربية

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أفادت مصادر العربية، الأحد، بالإفراج عن الساعدي القذافي ومغادرته للبلاد "تنفيذا لحكم براءة من التهمة المنسوبة له".

وقالت المصادر إن الساعدي توجه إلى تركيا.

وسبق لمحكمة ليبية أن برأت الساعدي في أبريل عام 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم بشير الرياني.

وكان الساعدي القذافي يقبع في سجن الهضبة بالعاصمة، منذ أن سلمته النيجر إلى بلاده في مارس عام 2014.

وفي مايو 202، تقدمت صفية فركاش، والدة الساعدي القذافي، بشكوى أمام الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضد المسؤولين عن السجن الذي يتواجد به نجلها، بعد رفضهم الإفراج عنه رغم حكم القضاء ببراءته.

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ووقتذاك، قال محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، لـ"العربية.نت" إن "كلاً من هاشم علي بشر" و"هيثم أحمد عبدالله القبائلي" المعروف بهيثم التاجوري، اللذين يديران سجن "عين زارة" حيث يتواجد الساعدي القذافي، يستمران في احتجازه تعسفياً لأسباب غير معلومة، رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه مطلع شهر أبريل الماضي، والتي خضع للمحاكمة بموجبها خلال السنوات الماضية، وهو ما دفعه إلى رفع شكوى صحبة المحامي الفرنسي فابيان بيريز بتكليف من والدته صفيّ فركاش، إلى مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

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