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اليونان: ندعم جهود الرئيس التونسي في سياق التحول الديمقراطي

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وزير خارجية اليونان (فرانس برس)
وزير خارجية اليونان (فرانس برس)

اليونان: ندعم جهود الرئيس التونسي في سياق التحول الديمقراطي

دبي - العربية.نت

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قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم وستواصل دعم قوى الاعتدال في تونس، في مواجهة أي قوة تحاول انتزاع السلطة تحت غطاء ديني أو عقائدي.

وأضاف عبر تويتر أن اليونان ترتبط بعلاقات قديمة مع تونس، وأنها بخلاف دول أخرى لم يسمّها في حوض البحر المتوسط لا تملك "أجندة خفية في علاقتها بتونس".

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كما أكد دعم اليونان "لسياق الانتقال الديمقراطي" الذي يقوم به الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأضاف "لا يمكن أن نسمح بانزلاق تونس للوراء. هذا ما قال الرئيس، وأوافقه تماما". وتابع "أؤمن أن اليونان وشركاءها في المنطقة والاتحاد الأوروبي مستعدون لمساعدة تونس في بناء مستقبل أفضل".

دعمنا لتونس صلب

وقال "دعمنا لتونس صلب، وسنواصل هذا الدعم بقدر الحاجة إليه"، مشيراً إلى استقباله أمس الاثنين وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.

كذلك، أكد أنه كرر لها التأكيد على ضرورة عقد انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام.

وشدد الوزير اليوناني أيضا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

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