فيديو لكاتم أسرار القذافي يلتقي عائلته بعد 7 أعوام من السجن

بعد 7 أعوام، خرج أحمد رمضان، مدير مكتب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وكاتم أسراره، من أحد سجون العاصمة طرابلس أمس الاثنين.

وفي الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يوثق لحظة التقاء رمضان مع أفراد عائلته بعد إطلاق سراحه، وذلك في مسقط رأسه بمدينة الأصابعة الواقعة على بعد 100 كم جنوب غربي طرابلس.

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الإفراج عن عدد من السجناء

يذكر أن المجلس الرئاسي كان أعلن أمس الاثنين، الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، بينهم الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، وأحمد رمضان. وبعد ساعات قليلة على إطلاق سراحه، وصل الساعدي القذافي إلى تركيا.

وقال المجلس في بيان، إن عملية الإفراج هذه تأتي في إطار إرساء المصالحة الشاملة في البلاد، وتأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا.

كما أضاف أنه سيواصل عمله في إطار المهام الموكلة له بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والتنسيق للإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

يشار إلى أن أحمد رمضان كان صندوق أسرار القذافي ويده اليمنى. كما كان سكرتيره الخاص ومدير مكتب معلوماته منذ عام 1969 حتى سقوط نظامه.