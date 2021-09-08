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الجزائر.. اعتقال 30 شخصا على علاقة بحرائق الغابات

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من حرائق الجزائر

الجزائر.. اعتقال 30 شخصا على علاقة بحرائق الغابات

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة الجزائرية، الأربعاء، إن السلطات اعتقلت 30 شخصا، بينهم سبعة من أعضاء جماعة انفصالية صنفتها الحكومة منظمة إرهابية، لضلوعهم في إضرام حرائق غابات قتلت 65 شخصا على الأقل.

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وقالت في بيان أن المعتقلين وضعوا رهن الاحتجاز بعد مثولهم أمام محكمة إثر تحقيقات متعلقة بحرائق الغابات التي اشتعلت الشهر الماضي في عدة محافظات خاصة في منطقة القبائل شرقي العاصمة.

كما ألقت السلطات بمسؤولية تلك الحرائق على جماعة الماك التي تسعى لاستقلال منطقة القبائل المتحدثة باللغة الأمازيغية.

في المقابل، تنفي الحركة، التي تتخذ من فرنسا مقرا لقيادتها، قطعيا تورطها في حرائق الغابات.

وكانت حرائق عديدة اندلعت أمس الثلاثاء في محافظات تيزي وزو، والشلف، وعين الدفلى، وتيبازة وجيجل، وفق بيان للحماية المدنية الجزائرية.

وتمكنت وحدات فرق الإطفاء من السيطرة في هذه الحرائق فور اندلاعها، حسب البيان.

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