الدبيبة: أحترم المساءلة والإجراءات.. شرط أن تكون منظمة

أكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أنه يحترم المؤسسات والبرلمان، مشدداً على أن مجلس النواب هو السلطة العليا في البلاد.

وقال الدبيبة في جلسة المساءلة أمام البرلمان في مدينة طبرق: "أحترم المؤسسات ومجلس النواب الذي يعد السلطة العليا في البلاد".

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يشار إلى أنه كان من المقرر عقد الجلسة أمس الثلاثاء في طبرق، إلا أنها تأجلت بسبب تأخر حضور الدبيبة ووزرائه.

احتجاج على طريقة تأجيل الجلسة

وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضح رئيس الحكومة أنه يحترم المساءلة والإجراءات شرط أن تكون منظمة وجيدة، مبدياً استعداده للتعاون مع البرلمان.

كما لفت إلى أن "احتجاجنا كان على طريقة تعليق الجلسة أمس"، مؤكداً أن "تأخيرنا كان بسبب المتظاهرين أمام مقر مجلس النواب".

إلى ذلك قال إن تعطل تنفيذ بعض المشاريع الذي تعهدت الحكومة بحله وما ترتب عن ذلك من مشاكل سببه عدم موافقة البرلمان على إقرار الميزانية.

انتقاد لمجلس النواب

وانتقد الدبيبة تأخر البرلمان في إقرار الميزانية التي طلبتها الحكومة، ثم محاسبته على حجم إنفاقها ومصاريفها، موضحاً أن الحكومة صرفت من باب الطوارئ لأنها لا تملك ميزانية.

كما كشف أن الحكومة صرفت من باب الطوارئ 700 مليون لوزارة الداخلية ومليارا و200 مليون لوزارة الصحة و50 مليونا للمراكز الطبية، و150 مليونا لوزارة المواصلات، إضافة إلى صرف 250 مليونا لوزارة الحكم المحلي و100 مليون لوزارات مختلفة، وتخصيص 500 مليون لصدوق التضامن الاجتماعي.

الحاجة للميزانية

إلى ذلك أكد أن الحكومة بحاجة إلى الميزانية لأن المدن بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية المتوقفة والتي يحتاجها الليبيون، على غرار المستشفيات والطرق والكهرباء.

يذكر أن الدبيبة يواجه اتهامات من النواب بإهدار المال العام والفشل في تنفيذ تعهداته والتزاماته بتحسين الخدمات العامة المرتبطة بمعيشة المواطن وتوحيد البلاد.