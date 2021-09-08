ليبيا.. الدبيبة يطالب بموعد جديد لاستجواب وزراء بحكومته

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مجلس النواب بتحديد موعد لمساءلة وزراء حكومته الذين تغيبوا عن جلسة المساءلة اليوم.

وفي جلسة مساءلته أمام البرلمان الليبي، دافع الدبيبة عن عمل حكومته، وقال إنها كانت الأكثر حرصا على توحيد المؤسسات الليبية، مشيرا إلى أنه وجميع الوزراء على استعداد لتقديم أي استفسارات بشأن الأموال التي صرفت وأوجه الإنفاق.

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عدم إقرار الميزانية

كما أضاف أن تعطيل تنفيذ بعض المشاريع الذي تعهدت الحكومة بحله، سببه عدم موافقة البرلمان على إقرار الميزانية، مؤكدا أن الحكومة صرفت من باب الطوارئ، لأن المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية، المتوقفة يحتاجها الليبيون، على غرار المستشفيات والطرق والكهرباء.

زادت من تقوية مركزية السلطة في طرابلس

في المقابل، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية زادت من تقوية مركزية السلطة في العاصمة طرابلس، ولم تقم بتوحيد مؤسسات الدولة، كما لم تلتزم بالتوزيع العادل للمناصب الوزارية والحكومية ومجالس إدارات الشركات بين الأقاليم الثلاثة.

وانتقد صالح نقل صلاحيات فروع الوزارات والهيئات في المنطقة الشرقية إلى طرابلس، وطالبه بضرورة تحديد اختصاصات الوزراء والمسؤولين في الحكومة وتقديمها مكتوبة بصفاتهم إلى البرلمان حتى تتم مساءلتهم عنها.

مطالبات بدفع الرواتب

وطالب صالح الدبيبة أيضا، بدفع مرتبات العاملين بجهاز الأمن الداخلي والقوات المسلحة والهيئة العامة للأوقاف في المنطقة الشرقية، منبها الدبيبة إلى تغيُّب بعض الوزراء عن الحضور إلى البرلمان، مشيرا إلى أن وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعمل في حكومة الوحدة الوطنية تغيبوا أكثر من مرة عن الحضور، مشدّدا على أن هذا الغياب المتعمد لأكثر من مرة سيؤدي إلى مساءلتهم من قبل البرلمان، لأن كل وزير مسؤول عن وزارته.