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بعد ساعات على خطف فنان.. ميليشيا الحوثي تنقضّ على آخر

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المطرب اليمني يحيى صعصعة
المطرب اليمني يحيى صعصعة

بعد ساعات على خطف فنان.. ميليشيا الحوثي تنقضّ على آخر

دبي- العربية.نت

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تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد المدنيين، وعمليات الخطف والترهيب. وفي جديد تلك الانتهاكات أقدمت صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت مصادر العربية، على اعتقال المطرب اليمني يحيى صعصعة في محافظة حجة بعد ساعات من خطفها الفنان يوسف البدجي من أمام منزله في صنعاء.

وأوضحت المصادر المحلية أن اعتقال صعصعة أتى بعد إحيائه حفلا غنائيا في أحد الأعراس بمديرية كحلان عفار في حجة.

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يذكر أن الميليشيا كانت اعتقلت أيضا خلال الأيام الماضية الفنان أصيل علي أبو بكر أثناء إحيائه حفل زفاف في العاصمة اليمنية بذريعة مخالفته لتعليمات الحوثي التي تمنع الغناء والفن.

كما سبق أن أوقفت الفنان فؤاد الكبسي، وأمرته بالتوقف عن الغناء والتحول إلى الأناشيد الدينية.

قضية انتصار الحمادي

تأتي كل تلك التوقيفات فيما لا تزال قضية عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي معلقة أمام قضاء الحوثيين في صنعاء.

وكان وزير الإعلام معمر الإرياني ذكّر قبل يومين بسلسلة تغريدات على حسابه في تويتر بملفها، مشددا على أن استمرار الميليشيات المدعومة من إيران في عقد جلسات محاكمة لها في محكمة خاضعة لسيطرتها، بتهم ملفقة، استنادا إلى اعترافاتها التي انتزعت تحت الضغط والإكراه، يشكل جريمة تضاف إلى جرائم اختطافها واخفائها قسريا وتلطيخ سمعتها ومحاولة استدراجها للعمل في شبكة دعارة وتجسس.

انتصار الحمادي
انتصار الحمادي

يشار إلى أن الحوثيين كانوا خطفوا الحمادي وزميلات لها من الشارع العام في منطقة حدة (وسط صنعاء)، دون تهمة في فبراير الماضي، وظلت مخفية في السجن حتى تحول إخفاؤها إلى قضية رأي عام واسعة النطاق، ثم تطورت ادعاءات الميليشيات إلى اتهام في شرفها، ما أثار ضجة إعلامية واحتجاجات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية في حينه.

والشابة من مواليد عام 2001 لأب يمني وأم إثيوبية، اشتهرت بترويجها للأزياء اليمنية، وبأدوارها الفنية المميزة وكان آخرها في مسلسلي "سد الغريب" و"غربة البن" خلال رمضان الفائت.

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