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صور لا تحتمل.. النار التهمت جسد تونسي وقف متفحماً بالشارع

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الرجل الذي حرق نفسه في تونس (فرانس برس)
الرجل الذي حرق نفسه في تونس (فرانس برس)

صور لا تحتمل.. النار التهمت جسد تونسي وقف متفحماً بالشارع

دبي - العربية.نت

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في مشهد قاس ومؤلم قضى تونسي متأثراً بحروق خطيرة بعدما التهمت النار جسده في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، على ما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صور بشعة للرجل البالغ من العمر 35 عاماً بعد إضرام النار بجسده وقبل نقله إلى المستشفى ووفاته هناك.

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كذلك، أظهرت الصور الرجل وهو يتحدث إلى المارة فيما معظم جسده متفحم نتيجة الحروق في حادثة مؤلمة لم تشهدها تونس منذ سنوات، فيما حاول المحيطون به إقناعه بالعدول عن حرق نفسه.

وتداولت مواقع تونسية مقطعاً مصوراً للحادثة، فيما لم تتأكد "العربية.نت" من صحته، يظهر محاولات المارة المساعدة في إطفاء النار التي اندلعت في جسد الرجل.

تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)
  • تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)
  • تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)
2 صور
تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)
تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)
تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)
تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)

مصحوباً بأصغر أطفاله

إلى ذلك، أفاد شاهد رافضاً كشف هويته، بأن الرجل وصل إلى جادة الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، مصحوباً بأصغر أطفاله سناً.

وأضاف أنهما حاولا جذب انتباه صحافيين كانوا في المكان لتغطية وقفة احتجاجية، قبل أن يصب الرجل مادة مشتعلة على جسده ثم يضرم النار بولاعة.

تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)
تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)

وحاول مارة سحب الولاعة من يده ولكنّه شرع في الركض بين أرصفة المقاهي المزدحمة. وسعى أشخاص إلى إطفاء النار بالوسائل المتاحة قبل تدخّل الحماية المدنية.

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