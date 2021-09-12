صور لا تحتمل.. النار التهمت جسد تونسي وقف متفحماً بالشارع

في مشهد قاس ومؤلم قضى تونسي متأثراً بحروق خطيرة بعدما التهمت النار جسده في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، على ما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صور بشعة للرجل البالغ من العمر 35 عاماً بعد إضرام النار بجسده وقبل نقله إلى المستشفى ووفاته هناك.

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كذلك، أظهرت الصور الرجل وهو يتحدث إلى المارة فيما معظم جسده متفحم نتيجة الحروق في حادثة مؤلمة لم تشهدها تونس منذ سنوات، فيما حاول المحيطون به إقناعه بالعدول عن حرق نفسه.

وتداولت مواقع تونسية مقطعاً مصوراً للحادثة، فيما لم تتأكد "العربية.نت" من صحته، يظهر محاولات المارة المساعدة في إطفاء النار التي اندلعت في جسد الرجل.



تونسي أحرق نفسه (فرانس برس) تونسي أحرق نفسه (فرانس برس)

مصحوباً بأصغر أطفاله

إلى ذلك، أفاد شاهد رافضاً كشف هويته، بأن الرجل وصل إلى جادة الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، مصحوباً بأصغر أطفاله سناً.

شخص يضرم النار في جسده في شارع الحبيب بورقيبة قبل قليل، ومواطنون يهرعون لنجدته وفق مراسل موقع بوابة تونس.#تونس pic.twitter.com/ymTVUoy72F — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) September 11, 2021

وأضاف أنهما حاولا جذب انتباه صحافيين كانوا في المكان لتغطية وقفة احتجاجية، قبل أن يصب الرجل مادة مشتعلة على جسده ثم يضرم النار بولاعة.

وحاول مارة سحب الولاعة من يده ولكنّه شرع في الركض بين أرصفة المقاهي المزدحمة. وسعى أشخاص إلى إطفاء النار بالوسائل المتاحة قبل تدخّل الحماية المدنية.