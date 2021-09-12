ليبيا.. مفوضية الانتخابات تتسلم قانون انتخاب الرئيس

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، استلامها قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الحر المباشر.

وقالت المفوضية في بيان إن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس، وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع خلال الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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البرلمان يصدر القانون

كانت وسائل إعلام محلية أفادت يوم الخميس الماضي بأن مجلس النواب أصدر القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وذلك بعد موافقة البرلمان الشهر الماضي على مشروع القانون عقب استكمال مناقشة مواده بشكل كامل، وإحالته إلى اللجنة التشريعية من أجل الصياغة النهائية.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، في بيان يوم الخميس، إن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية".

المجلس الأعلى للدولة يرفض

فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة، رفضه لقانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

وقال المجلس في بيان له: "نرفض استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه النصوص الواضحة المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن بل للنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه، في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة".

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، في اقتراح قوانين الانتخابات والقوانين التشريعية، مؤكدا التزامه "بنصوص الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري، ورفضه أي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب".