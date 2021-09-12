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وفاة تونسي أضرم النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة

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تونس
مركز لعلاج مصابي الحروق في تونس

وفاة تونسي أضرم النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة

ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى معاينة الجثة

دبي - قناة العربية

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أفادت إذاعة "موزاييك إف.إم" التونسية، السبت، أن المواطن الذي أضرم النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة توفي متأثرا بالحروق البالغة التي أصيب بها بعد نقله إلى مشفى

وأضافت الإذاعة نقلا عن مصدر أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى معاينة الجثة، كما أصدر أمرا بمباشرة التحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.

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وكان شارع الحبيب بورقيبة قد شهد حالة من الفزع في صفوف المارة بعد أن أقدم شخص على إشعال النار في جسده، وتدخلت الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الأولية للضحية، قبل نقله إلى المشفى حيث فارق الحياة.

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