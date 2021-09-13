هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في ليبيا

هبطت طائرتا شحن عسكريتين تركيتين اليوم الاثنين، في قاعدة الوطية الجوية، غرب ليبيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الطائرتين من طراز A400 قدمتا من قاعدة قرب العاصمة التركية أنقرة. كما، أضافت أن الطائرتين وصلتا بالتزامن، وأحدها مسجلة برقم 17-0080 والأخرى تحمل رقم 15-0051.

مادة اعلانية

يذكر أن أنقرة أرسلت مئات الجنود والمستشارين العسكريين إلى طرابلس وغيرها من المناطق الليبية.

إرسال مرتزقة

كذلك، أرسلت حوالي 10 آلاف مرتزق خرجوا العام الفائت من الأراضي السورية إلى ليبيا، بحسب المرصد السوري.

وإلى جانب آلاف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، لا يزال حوالي أكثر من 6 آلاف منهم هناك.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار قد قال في يونيو الماضي، خلال زيارة مفاجئة إلى مطار معيتيقة الليبي، إن قوات بلاده في ليبيا "ليست قوات أجنبية"، على حد وصفه.

وقف التسليح والتدخل الخارجي

وأكد حينها أن قوات بلاده قامت بنشاطات عسكرية وتدريبية واستشارية في البلاد، موجهاً الاتهامات إلى "الجيش الليبي وأنصاره" بأنهم سبب الأزمة الليبية.

في المقابل، أكدت الحكومة الليبية مراراً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وذلك لحل الأزمة السياسية في البلاد.

يذكر أن كافة المؤتمرات الدولية الخاصة بليبيا أكدت على ضرورة وقف تسليح الميليشيات وخروج كافة القوات الأجنبية، ووقف التدخلات الخارجية.