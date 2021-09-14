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تونس تنفي منع دخول ليبيين.. "الإغلاق للحد من كورونا"

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حدود تونس مع ليبيا

تونس تنفي منع دخول ليبيين.. "الإغلاق للحد من كورونا"

دبي - العربية.نت

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نفت وزارة الخارجية التونسية، نفيا قاطعا ما يروج من أخبار حول منع السلطات التونسية عدد من الليبيين من دخول أراضيها، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

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وذكرت الوزارة، وفق بيان صادر عنها الاثنين، أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد_19 والوقاية من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.

كما أفادت انه في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، ستعقد اللجنتان العلميتان التونسية والليبية اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات العلاقات التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والوقاية منه.

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