ليبيا.. النائب العام بطرابلس يهدد بملاحقة وزيرة الخارجية

هدد مكتب النائب العام في طرابلس بملاحقة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية بتهمة تجاوز الصلاحيات والتعسف على القوانين وإساءة استخدام السلطة، إثر شكوى تقدم بها 3 دبلوماسيين أنهت الوزيرة مهامهم ووقفت مرتباتهم وطلبت منهم العودة إلى البلاد.

وفي التفاصيل، أصدرت المنقوش منذ شهر مايو/ الماضي، قرارا بإعفاء ثلاثة سفراء لليبيا بالخارج، هم وفاء أبوقعيقيص (لدى الولايات المتحدة الأميركية)، وسنية غومة (لدى سلطنة عمان)، بالإضافة إلى مندوب ليبيا لدى جامعة لدول العربية صلاح الشماخي، على خلفية تجاوز المدة المقررة لعملهم كمبعوثين دبلوماسيين والمحددة بأربع سنوات.

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لكن المجلس الرئاسي أعلن عن بطلان القرار، وطالب المنقوش بـ"التريث" في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين وسفراء في المقار الدبلوماسية للبلاد، مشدّدا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج "من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إليه للبت فيها مدعمة بالأسباب.

شكوى.. واحتجاج

وإثر ذلك، تقدم الدبلوماسيون المقالون بشكوى إلى مكتب النائب العام بطرابلس احتجاجا على قرار إنهاء مهامهم وإعادتهم إلى أعمالهم بالداخل الليبي.

وفي خطاب وجهه النائب العام الصديق الصور إلى المجلس لرئاسي، اعتبر المحامي العام بمكتب النائب العام، أن قرارات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن إعفاء الدبلوماسيين وعدم تنسيقها مع المجلس الرئاسي "تعد تعسفا في استعمال السلطة وتضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية"، مضيفا أن " مثل هذه التصرفات والإجراءات تعد تشويها لصورة البلاد في الخارج، وإضرارا بمصالحها العليا وزعزعة علاقاتها الديبلوماسية مع الدول المضيفة".

خلاف

كما أضاف المحامي العام إلى "مغالطات وتجاوزات شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزيرة الخارجية في مواجهة السفراء وما انطوت عليه من تعسف وتجاوز لإستعمال السلطات والضرب بالقوانين والتشريعات النافذة عرض الحائط".

ويثير ملف تعيين الديبلوماسيين وممثلي ليبيا بالخارج، خلافا بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية تنازع الصلاحيات والاختصاصات بينهما حول إدارة ملف الخارجية.