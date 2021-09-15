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الدبيبة يجري مباحثات مع وفد أميركي قبيل التوجه للقاهرة

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(أرشيفية من فرانس برس)
عبدالحميد الدبيبة
الأزمة الليبية

الدبيبة يجري مباحثات مع وفد أميركي قبيل التوجه للقاهرة

الرئيس السيسي: سنواصل التنسيق لإجراء الانتخابات الليبية نهاية العام

دبي - قناة العربية

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يجري رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مباحثات مع وفد أميركي، فيما يتوجه بعدها إلى مصر لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين ضمن زيارة رسمية.

ويصل اليوم إلى طرابلس وفد أميركي بقيادة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، حيث سيلتقي الدبيبة ومسؤولين ليبيين آخرين.

حفتر والسيسي وصالح "أرشيفية"
حفتر والسيسي وصالح "أرشيفية"

كما أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة سيتوجه لاحقا إلى مصر في زيارة رسمية، لبحث عدد من المسائل وإبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة الليبية المصرية العليا.

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وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد مواصلة الجهود للتنسيق مع الليبيين لإجراء الانتخابات نهاية العام.

وخلال استقبال السيسي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر في القاهرة، أكد السيسي حرص مصر على منع التدخلات الخارجية التي تهدف لتنفيذ أجنداتها الخاصة.

كما ثمن السيسي حرص عقيلة صالح وحفتر على إنفاذ إرادة الشعب الليبي.

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