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اندلاع حرائق في بومرداس شرقي الجزائر.. حالات اختناق وإجلاء سكان

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حرائق الغابات في الجزائر
من حرائق الغابات في الجزائر
الجزائر

اندلاع حرائق في بومرداس شرقي الجزائر.. حالات اختناق وإجلاء سكان

لا حالات خطيرة من جراء الاختناق الناشب عن الحرائق

دبي - العربية.نت

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أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية بومرداس شرقي الجزائر العاصمة، عن نشوب عدة حرائق على مستوى بلديتي بني عمران وتيجلابين، مساء الثلاثاء.

وحسب البيان الرسمي، فإن هذه الحرائق أسفرت عن حالات إختناق تم تحويلها إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ولا توجد بينها حالات خطيرة.

كما تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم من منطقة الخطر من جانب مصالح الحماية المدنية، وفقا للبيان.

وفي 9 سبتمبر، أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال 30 شخصا، بينهم 7 من أعضاء جماعة انفصالية صنفتها الحكومة منظمة إرهابية، لضلوعهم في إضرام حرائق غابات قتلت 65 شخصاً على الأقل.

وقالت الشرطة الجزائرية في بيان إن المعتقلين وضعوا رهن الاحتجاز بعد مثولهم أمام محكمة إثر تحقيقات متعلقة بحرائق الغابات التي اشتعلت الشهر الماضي في عدة محافظات خاصة في منطقة القبائل شرقي العاصمة.

كما ألقت السلطات بمسؤولية تلك الحرائق على جماعة "الماك" التي تسعى لاستقلال منطقة القبائل المتحدثة باللغة الأمازيغية.

في المقابل، تنفي الحركة، التي تتخذ من فرنسا مقرا لقيادتها، قطعيا تورطها في حرائق الغابات.

وكانت حرائق عديدة اندلعت الأسبوع الماضي في محافظات تيزي وزو، والشلف، وعين الدفلى، وتيبازة وجيجل، وفق بيان للحماية المدنية الجزائرية. وتمكنت وحدات فرق الإطفاء من السيطرة على تلك الحرائق.

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