.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أكبر نقابات تونس: الوضع دقيق وتشكيل حكومة بات ملحاً

  • الخط
مقر تونس مبنى الاتحاد العام التونسي للشغل
مقر الاتحاد العام التونسي للشغل

أكبر نقابات تونس: الوضع دقيق وتشكيل حكومة بات ملحاً

اتحاد الشغل يؤكد أن الوضع العام لم يعد يحتمل ويشدد على أن تعيين رئيس حكومة بات مسألة جوهرية

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما لا تزال تونس تنتظر تشكيل حكومة جديدة، تتوالى الأصوات الداعية إلى التسريع في تلك الخطوة من أجل الانتهاء من مرحلة المراوحة التي تعيشها البلاد.

وفي جديد الدعوات هذه، كرر أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، التشديد على وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت.

تونس.. سعيد يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان المغرب العربي تونس تونس.. سعيد يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

وقال في تصريحات اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مراسل العربية: الوضع العام لم يعد يحتمل، وتعيين رئيس حكومة بات مسألة جوهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها البلاد.

كما شدد على ألا مشكلة على الإطلاق مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

خريطة حل

وقبل أيام، دعا الاتحاد الذي يشكل أكبر النقابات في البلاد، وأكثرها فاعلية، سعيّد إلى عرض رؤيته للمرحلة القادمة في أقرب وقت من أجل عدم إهدار فرصة أخرى لبناء بلاد حديثة وآمنة.

يشار إلى أن اتحاد الشغل كان عرض الأسبوع الماضي خارطة طريق شرح فيها رؤيته لطريقة إدارة البلاد خلال الفترة الاستثنائية وتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة من أجل ضمان الخروج السلمي من المرحلة الحالية.

وتضمنت الخارطة 4 محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، ونصت على الإجراءات والإصلاحات المقترحة والأطراف المعنية بها.

كما اقترح تشكيل حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب وقت، تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة، وتحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير البرلمان لتأمين عودة السير الطبيعي لدواليب الدولة.

الخطوات القادمة؟

يأتي هذا فيما يترقب التونسيون الخطوات القادمة للرئيس بعد حوالي شهرين على إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وتجريد نوابه من الحصانة (25 يوليو الماضي).

يذكر أن الرئيس كان لمّح إلى مكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014. ولفت إلى وجود مساع لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً
هل تحضر شام الذهبي لزفاف مشترك مع والدتها أصالة؟ هل تحضر شام الذهبي لزفاف مشترك مع والدتها أصالة؟
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
قبل أن تذهب
إجراءت صارمة من فيسبوك لمحاربة الحملات المضللة
إجراءت صارمة من فيسبوك لمحاربة الحملات المضللة
اكتشف المزيد