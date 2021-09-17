النهضة: لا حل لأزمة تونس المعقدة إلا بحوار وطني شامل

جدّدت حركة النهضة التونسية، دعوتها بالتسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بإجراء حوار وطني شامل للخروج من الحالة الراهنة، رغم حالة الرفض التامة للعودة إلى الوراء من الرئيس قيس سعيّد الذي يمضي قدما في إجراءاته، ويتجه لتعديل الدستور.

وأكدت في بيان مساء الخميس، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، على ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، ودعت إلى رفع التجميد عن البرلمان وتكليف شخصية "بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة".

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حوار وطني شامل

وردا على تصريحات الرئيس قيس سعيّد التي لم يستبعد فيها إدخال تعديلات على الدستور الذي يصفه بأنّه "وضع على المقاس"، أكدت الحركة أن "دستور 2014 الذي حظي بتوافق كبير وبرضا شعبي، كان ثمرة للحوار الوطني، وقد تضمن الدستور آليات تعديله من داخله، طبقا لتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني".

كما شدّدت على أنه "لا حل للخروج من أزمة تونس المعقدة إلا بحوار وطني شامل، وتكريس مبدأ التشاركية لتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد، وإنجاز الإصلاحات الكبرى، وإرجاع السلطة للشعب".

"لا عودة للوراء"

لكن تمسكّ حركة النهضة بضرورة إجراء حوار وطني لحل الأزمة السياسية وإعادة البرلمان إلى عمله، تواجه رفضا تاما من الرئيس قيس سعيد الذي أكد في أكثر من مناسبة على أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء ولا حوار إلا مع الصادقين"، كما لا تجد آذانا صاغية لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الذي يرفض المشاركة في حوار مع النهضة، التي يتهمها بإجهاض وتعطيل مبادرته السابقة لحل وإنهاء الأزمة في تونس، ويدعم قرارات سعيّد القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة.

في الأثناء، يواجه الرئيس قيس سعيد، مطالبا متزايدة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على رأسها اتحاد الشغل، وضغوطا من الرأي العام الداخلي والأطراف الدولية، تدعوه للكشف عن خطته للمرحلة المقبلة وتحذّره من مخاطر تعطلّ بعض المؤسسات الحكومية، وذلك بعد أكثر من شهر ونصف على وقف أعمال البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية، وهي فترة لم يعيّن خلالها رئيس حكومة، كما لم يعلن بعد عن أيّ خطوات لإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيش فيها البلاد.