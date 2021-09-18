قيادي بالنهضة: الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة

أكد القيادي بحركة النهضة في تونس، زبير الشهودي، أن راشد الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة على خلفية عدم استجابتها لدعواته بالنزول إلى الشارع منذ إقرار الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية في البلاد.

وقال الرئيس السابق لمكتب الغنوشي، في تصريح لصحيفة محلية اليوم السبت، إن "قواعد النهضة أصبحت لا تستجيب لرئيسها راشد الغنوشي"، على اعتبار "أنها جزء من الشارع التونسي الرافض للبرلمان ولترؤس الغنوشي له".

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كما أقر بأن الحركة تعيش حالياً "حالة انفرادية" بعد قرارات 25 يوليو، مبيناً أن "كل البيانات الصادرة مؤخراً عن الحركة تعبر عن موقف رئيسها لا مؤسساتها"، معتبراً أن "بقاء الغنوشي على رأس النهضة سيناريو وهمي لا يوجد إلا عند المناشدين ولن يحدث غير بالتزوير"، على حد قوله.

حل المكتب التنفيذي

يذكر أن زعيم حركة النهضة كان حل في 23 أغسطس الفائت مكتبها التنفيذي. وقرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".

وبحسب بيان لمكتب الإعلام والاتصال في النهضة، فقد جاء القرار "تفاعلاً مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي".

كما دعا الغنوشي أعضاء المكتب الحاليين "لمواصلة مهامهم لحين تشكيل المكتب الجديد".

لن يحل الأزمة

يشار إلى أن زعيم النهضة كان يهدف بتلك الخطوة لامتصاص الغضب المتصاعد من أدائه في الفترة الأخيرة، ومن طريقة تعامله مع القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، عقب تزايد المطالب الداعية إلى تنحيه عن منصبه وخروجه من المشهد السياسي.

إلا أن قيادات من النهضة اعتبرت أن حل المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله من جديد، لن يحل أزمة الحزب، مع استمرار انفراد شخص واحد بسلطة القرار داخل الحركة وخارجها، في إشارة إلى راشد الغنوشي الذي يحمّله عدد من أعضاء النهضة مسؤولية تراجع شعبية الحزب وتآكل رصيده الانتخابي.