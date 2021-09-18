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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

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عبدالعزيز بوتفليقة

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

دبي - العربية.نت

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أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري، فجر السبت، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده.

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وفي أبريل 2004، فاز الرئيس الراحل بولاية ثانية بعد حملة انتخابية واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، حيث حصل على 84.99% من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6.42%.

وفي أبريل 2009، أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة بأغلبية 90.24%، وجاء ذلك بعد تعديل دستوري سنة 2008 ألغى حصر الرئاسة في ولايتين فقط، ما لقي انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

وحكم بوتفليقة الجزائر 20 عاما منذ 1999، قبل استقالته في 2 أبريل/نيسان 2019 بعد مظاهرات في الشوارع رفضت خطته للترشح لفترة خامسة.

ونادرا ما شوهد بوتفليقة بشكل علني قبل تنحيه منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

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