المغرب.. "الإخوان" يفقدون منصب عمدة الدار البيضاء

جرى، صباح اليوم الاثنين، انتخاب، نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة لمجلس جماعة الدار البيضاء.

ويعد انتخاب مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا المنصب خسارة جديدة لحزب العدالة والتنمية "الإخواني" المغربي.

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وتمت جلسة انتخاب عمدة الدار البيضاء، بحضور سعيد أحمدوش والي جهة الدار البيضاء-سطات.

وتفوقت الرميلي على منافسها الوحيد، عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول للعمدة السابق، عبد العزيز العماري، بعد حصولها على 105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتا، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت.

وتنافست كل من نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، على منصب عمدة الدار البيضاء.

وحصلت نبيلة الرميلي على 105مقعدا، وعبد الصمد حيكر على 18 مقعدا، وامتنع عن التصويت 7 أعضاء، من أصل 130 عضوا.