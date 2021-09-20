.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تتمسك بإجراء الانتخابات الليبية بموعدها وانسحاب المرتزقة

  • الخط
انتخابات ليبية
تعبيرية
الأزمة الليبية

واشنطن تتمسك بإجراء الانتخابات الليبية بموعدها وانسحاب المرتزقة

وسط تنامي الحديث عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد ودعمها لها، وحثّت على ضرورة الإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد سنوات من الفوضى والانقسام.

جاء ذلك خلال اجتماع بين نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، تمحور حول ملفي عقد الانتخابات وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ويأتي ذلك، وسط تنامي الحديث عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر، حيث دعا المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، اليوم الاثنين، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عاما آخر إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وقال إن إجراءها في موعدها المحدد لن يجلب الاستقرار إلى البلاد.

والاثنين، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن ليبيا والليبيين جاهزون لإجراء انتخابات ناجحة يوم 24 ديسمبر المقبل، بعد وضع المفوضية العليا للانتخابات جميع الترتيبات الفنية اللأزمة.

إخوان ليبيا يدعون لتأجيل الانتخابات الرئاسية: لن تجلب الاستقرار المغرب العربي الأزمة الليبية إخوان ليبيا يدعون لتأجيل الانتخابات الرئاسية: لن تجلب الاستقرار

لكن الترتيبات القانونية للانتخابات لا تزال غير جاهزة، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في وضع القاعدة الدستورية، وتفجر خلاف وانقسام بين البرلمان والمجلس العلى للدولة حول صلاحية إصدار القوانين الانتخابية، حيث أصدر البرلمان قبل أسبوعين قانون اتخاب الرئيس وأحاله إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة، إلا أنّه قوبل برفض المجلس الأعل للدولة، الذي قام بدوره بإصدار قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ورغم هذا الانقسام والغموض الذي يحيط بمصير الانتخابت، سجلّ نحو 3 ملايين ليبي في الداخل والخارج (2865624 ناخبا) أسماءهم للمشاركة في التصويت يوم الانتخابات، حسب أرقام المفوضية، التي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
قبل أن تذهب
هذا جديد قضية شميما بيغوم الشهيرة بعروس داعش
هذا جديد قضية شميما بيغوم الشهيرة بعروس داعش
اكتشف المزيد