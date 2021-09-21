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رئيس حكومة ليبيا يرفض قرار البرلمان.. ومظاهرة داعمة له

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عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية من فرانس برس)

رئيس حكومة ليبيا يرفض قرار البرلمان.. ومظاهرة داعمة له

عبد الحميد الدبيبة: عازمون على استكمال ما بدأناه حرصاً على إنقاذ الوطن وأملاً في توحيد صفوفه

العربية.نت – منية غانمي

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أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة رفضه لقرار البرلمان سحب الثقة من حكومته، قائلاً إنه سيواصل مهامه لاستكمال ما بدأه حتى توحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

ودعا الدبيبة كافة الليبيين، في كلمة له مساء الثلاثاء، أمام تجمع في مدينة الزاوية الواقعة غرب البلاد، للخروج إلى الشارع للتعبير عن آرائهم.

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كما أضاف أن "الحكومة تقف مع الشعب الليبي فيما يختاره"، مؤكداً رفضه للحرب والانقسام.

إلى ذلك شدد قائلاً: "عازمون على استكمال ما بدأناه حرصاً على إنقاذ الوطن وأملاً في توحيد صفوفه".

مظاهرة حاشدة

يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء صوت البرلمان بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد 6 أشهر من توليها السلطة وقبل 3 أشهر على انتهاء مهامها.

كما أرجع مجلس النواب قراره إلى فشل الحكومة في ملفات توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للثروة بين الأقاليم والصحة وغيرها. ولفت إلى أن سحب الثقة من الحكومة لن يؤثر على موعد الانتخابات.

وبالتزامن مع تصريحات الدبيبة، خرجت مظاهرة حاشدة داعمة لرئيس الحكومة ومناهضة لقرار البرلمان في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، حيث تجمع مئات الليبيين رافعين شعارات تطالب ببقاء حكومة الدبيبة وإجراء الانتخابات، ومنددين بقرار البرلمان الذي وصفوه بـ"الباطل".

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