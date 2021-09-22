.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل استقال رئيس برلمان ليبيا بهدف الترشح؟ نائب يكشف

  • الخط
Parliament head Aguila Saleh attends a session to discuss approving new government, in Sirte, Libya March 8, 2021. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (أرشيفية - رويترز)

هل استقال رئيس برلمان ليبيا بهدف الترشح؟ نائب يكشف

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

بعد البلبلة التي أثيرت خلال الساعات الماضية في الشارع الليبي حول استقالة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أوضح النائب صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن صالح أخبرهم خلال جلسة أمس الثلاثاء التي تم فيها سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية أنها آخر جلسة يترأسها، قبل دخوله في إجازة إلى حين موعد الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر.

رئيس برلمان ليبيا: خطاب الدبيبة "تحريض للمواطنين" المغرب العربي رئيس برلمان ليبيا: خطاب الدبيبة "تحريض للمواطنين"

وتشير مادة في قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان قبل أكثر من أسبوعين، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، أي قبل بعد غد الجمعة 24 سبتمبر.

منصب الرئاسة

ما يعني أن صالح الذي يقود البرلمان الليبي منذ 7 سنوات، توقف عن ممارسة مهامه قبل 3 أشهر من الانتخابات، بهدف التمكن من الترشح والمنافسة على منصب رئيس ليبيا القادم.

يذكر أن البرلمان كان قد أعلن أمس سحب الثقة من الحكومة التي يقودها رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال ولن يؤثر سحب الثقة منها على موعد الانتخابات.

عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية- فرانس برس)
عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية- فرانس برس)

إلا أن هذا القرار وضع عقيلة صالح والنواب المصوتين بـ"نعم" في مرمى الانتقادات من قبل المعارضين لهذا الخطوة، الذين اعتبروا أنها تشكل تهديدا لعملية السلام المستمرة منذ عدّة أشهر.

ورغم الغموض الذي يلف مصير الانتخابات الرئاسية، وما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل أو ستؤجل، بدأت حملات انتخابية مبكرة من قبل بعض الشخصيات التي يعتقد أنها ستترشح لهذه الانتخابات، على رأسهم وزير الدخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، الذي يقود منذ أشهر نشاطا مكثفا في الداخل والخارج لحشد الدعم ولفت الانتباه، من أجل العودة إلى السلطة من جديد.

يضاف إليه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الذي خلع بدلته العسكرية وأصبح أكثر ظهورا باللباس المدني في التظاهرات الرياضية والنشاطات المدنية، بالتوازي مع ظهور صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "كمّل مشوارك"، تروّج على أنّه المرشح المناسب لرئاسة البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"لدي 6 أطفال".. جونسون يقّر بوجود ابنة من خارج الزواج
الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن
الأكثر قراءة
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين "د" بلا فائدة!
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي
 الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة  الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة
مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما
قبل أن تذهب
العربية ترصد أسباب نجاح الدول الأوروبية في التعامل مع كورونا
العربية ترصد أسباب نجاح الدول الأوروبية في التعامل مع كورونا
اكتشف المزيد