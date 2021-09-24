رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطلق مبادرة للحفاظ على العملية السياسية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس إطلاق مبادرة تهدف للحفاظ على العملية السياسية.

وقال: "ترتكز دعوتنا لاجتماع الأطراف المعنية ممثلة في القيادات السياسية والعسكرية للتوافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ومقبولة".

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وأضاف أن ليبيا "تشهد مرحلة مفصلية ومصيرية فإما النجاح نحو التحول الديمقراطي والاستقرار وإما الفشل ومربع الانقسام".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

وحول وجود العناصر الأجنبية في ليبيا، قال المنفي: "ما زالت مشكلة إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد تشكل تحديا حقيقيا. ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسوؤلياته في إخراج المرتزقة باعتبار ذلك من التحديات الهامة بما يسهم في إجراء الانتخابات".

وفي تطور سابق متصل الانتخابات، قال مجلس النواب الليبي في بيان الخميس إن هيئة رئاسته تدعو كافة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية يوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب.ولم يخض البيان في أي تفاصيل أخرى.

واتفق البرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، على ضرورة إنجاح الانتخابات العامة المقرر عقدها بعد 3 أشهر، رغم القرار البرلماني الذي يقضي بسحب الثقة من الحكومة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والنائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، تناولا فيه ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.