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استقالات جماعية في صفوف حركة النهضة بتونس

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An image taken on September 25, 2018 shows the headquarters of the Tunisian Islamist party Ennahda in the capital Tunis. Tunisian President Beji Caid Essebsi promised in an interview broadcast on television on September 24 that elections will be held in Tunisia in December 2019, while also announcing the end of the an alliance between his party Nidaa Tounes and the Islamist Ennahda Party.
مقر حركة النهضة
تونس

استقالات جماعية في صفوف حركة النهضة بتونس

113 عضواً بالنهضة يوقعون على بيان مشترك يعلنون فيه استقالاتهم احتجاجاً على "تعطل الديمقراطية" داخل الحركة

العربية.نت

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أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، السبت، بحدوث استقالات جماعية في صفوف حركة النهضة بتونس.

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية بأن 113 قيادياً وعضواً بحزب النهضة قدموا استقالاتهم بسبب الفشل في إصلاح الحزب من الداخل.

ونقلت الإذاعة التونسية عن الأعضاء المستقيلين تشديدهم على أن "السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمّل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية".

ونقلت أيضا عنهم أن قيادة الحزب الحالية تتحمل "قدرا هاما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد".

من جهته، قال القيادي المستقيل من النهضة سمير ديلو إن "الحركة أصبحت معزولة.. واستقالات أخرى منتظرة".

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وينتظر التونسيون، اليوم السبت، إعلان الرئيس، قيس سعيّد، عن التشكيلة الحكومية واسم رئيس الحكومة، حيث أفادت وسائل إعلام تونسية بأن سعيّد سيخرجها للعلن قريبا في خطاب رسمي.

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مراسلة "العربية" أفادت أن وزير الداخلية في حكومة المشيشي السابقة توفيق شرف الدين سيكون أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة.

كما أن الشكل الجديد للحكومة قد يعتمد على طريقة الأقطاب كالقطب الاقتصادي والمالي.

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