.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

احتقان في تونس..مناوشة بين مؤيدي إجراءات سعيد ومعارضيها

  • الخط
تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة ضد الاجراءات الرئاسية (26 سبتمبر 2021- فرانس برس)
محتجون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس (فرانس برس)

احتقان في تونس..مناوشة بين مؤيدي إجراءات سعيد ومعارضيها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، اليوم الأحد، احتقانا وتوترا، بعد خروج تظاهرتين متعارضتين.

فبعد أن احتشد عدد من المتظاهرين المعارضين للإجراءات الرئاسية، وآخرين مؤيدين لخطوات الرئيس قيس سعيد، وقعت مناوشات طفيفة بين المحتجين، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

تونس.. سعيد يمدد التدابير الاستثنائية بشأن عمل البرلمان المغرب العربي تونس.. سعيد يمدد التدابير الاستثنائية بشأن عمل البرلمان

وكان الشارع الشهير وسط العاصمة شهد مظاهرات شارك فيها الآلاف، انقسمت بين مؤيد لقرارات سعيد، ورافض لها، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتفادي وقوع اشتباكات وتصادم بين الجانبين.

"دستور النهضة"

وردد المتظاهرون المؤيدون للرئاسة والذين نزلوا إلى الشارع بصفة عفوية، شعارات وهتافات داعمة لإجراءات سعيد، مؤكدين أنها ستنقذ البلاد من الفساد والصراعات السياسية، وتمثل تصحيحا للمسار الثوري.

كما طالبوا بحلّ البرلمان بشكل نهائي وإلغاء العمل بما سموه "دستور النهضة".

تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة(26 سبتمبر 2021- فرانس برس)
تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة(26 سبتمبر 2021- فرانس برس)

إلى ذلك، رفعوا لافتات كتب عليها "الشعب يريد قيس سعيّد" و"ارحلوا"، ودعوه لعدم التراجع عن إجراءاته والمضي قدما في إصلاحاته.

فيما رفع متظاهرون معارضون، وموالون لحزب حركة النهضة والأحزاب المؤيدة لها، شعارات ضد سعيد، مطالبين بعودة عمل البرلمان وعدم المساس بالدستور، وإطلاق سراح نواب كتلة "ائتلاف الكرامة".

في حين فصلت الشرطة بين المحتجين من الطرفين بحواجز حديدية، للحيلولة دون وقوع صدامات وحصول انفلات قد يصعب السيطرة عليه.

كما أغلقت كافة الطرقات والمنافذ المؤدية إلى وسط العاصمة، لحصر الظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة ومنع تقدمّها نحو قصر الرئاسة بقرطاج.

قيس سعيد (صفحة الرئاسة التونسية)
قيس سعيد (صفحة الرئاسة التونسية)

قرارات سعيد

أتى ذلك بعد أسبوع من القرارات الرئاسية، القاضية باستمرار تجميد اختصاصات البرلمان وتجريد الحصانة من أعضائه وإيقاف الامتيازت المخصصة لهم، وتعليق العمل بعدد من فصول دستور 2014، تمهيداً لطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم وقانون الانتخابات.

وكان سعيّد، الذي لا يزال يحظى بدعم شعبي واسع، قد أكد في أكثر من مناسبة أنه استخدم المادة 80 من الدستور حين علق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.

كما شدد على أن هذه الخطوات ضرورية لمعالجة أزمة الشلل السياسي والركود الاقتصادي، مؤكدا أنه لا يسعى لأن يكون دكتاتورا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
اكتشف المزيد