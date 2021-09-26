.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليبيا.. لقاء مرتقب بين البرلمان والمجلس الأعلى لحل الأزمة

  • الخط
المجلس الأعلى للدولة
المجلس الأعلى للدولة

ليبيا.. لقاء مرتقب بين البرلمان والمجلس الأعلى لحل الأزمة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ما زالت الأزمة السياسية بين البرلمان الليبي من جهة والمجلس الأعلى للدولة من جهة ثانية مستمرة بشأن التوصل لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات وسط مساعٍ لحلحلتها.

فقد قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح، إنه مستعد للقاء بمجلس النواب في أي وقت وفي أي مكان، لوضع خارطة طريق والوصول لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات.

ليبيا.. اتهامات للإخوان بالقفز على مطالب الشعب المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. اتهامات للإخوان بالقفز على مطالب الشعب

وأشار إلى أن هناك لقاء مزمعاً في المغرب الأسبوع المقبل بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

اللقاء المرتقب في المغرب

إلى ذلك، أوضح بوشاح أن الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أن تفرد شخص أو مؤسسة بصياغة مستقبل البلاد، هو أخطر ما يكون، على حد تعبيره.

وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عن أن اللقاء المزمع سينظمه المغرب وسيبحث قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال إنه يتوقع الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية بشكل أو بآخر، مشيراً إلى رفص الأعلى للدولة محاولات مجلس النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور معهم في قوانين الانتخابات، وإبلاغهم كافة الأطراف الدولية بذلك.

المنفي
المنفي

المنفي يدعو لمؤتمر دولي

كما، أشار في تصريحات صحفية إلى أن مجلس النواب أصدر قوانين انتخابية بالمخالفة للقانون، وعطل الميزانية بالمخالفة للقانون أيضاً، مضيفاً أن قرار سحب الثقة الذي أصدره النواب شابه التزوير.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أعلن الخميس، أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.

كما، حذر المنفي من مخاطر تهز الاستقرار، مشيراً إلى وجود تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفع إلى ضرورة التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية لتجنب مخاطر الانسداد في العملية السياسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
هل تذكرون البرك الحمراء عند البحر الميت؟.. هذا سببها هل تذكرون البرك الحمراء عند البحر الميت؟.. هذا سببها
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
اكتشف المزيد