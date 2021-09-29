.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النواب الأميركي يقر "قانون استقرار ليبيا".. البعثة الأممية تدين خطف ناشط

  • الخط
ارسال-مرتزقة-من-سوريا-الي-ليبيا-فصائل-750x430
مرتزقة في ليبيا
الأزمة الليبية

النواب الأميركي يقر "قانون استقرار ليبيا".. البعثة الأممية تدين خطف ناشط

قانون استقرار ليبيا يهدف إلى معاقبة الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المكتب الصحافي لمجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، أن المجلس اعتمد نسخة معدلة من "قانون استقرار ليبيا"، الذي يهدف لمعاقبة جهات خارجية تتدخل في الشأن الليبي.

وأشار المكتب عبر تويتر إلى أن القانون المعدل حظي بموافقة 386 نائبا مقابل معارضة 35.

و"قانون استقرار ليبيا" يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، ومنتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

ويدعو القانون، الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية، ويشدد على الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية في ليبيا.

ويؤكد "قانون استقرار ليبيا" أيضا على تحسين الإدارة المالية للقطاع العام وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في خطف ناشط

وفي شأن ليبي آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإفراج الفوري عن رئيس الرابطة الوطنية للشباب عماد الحاراتي، وإجراء تحقيق سريع شامل في قضية "اختطافه".

لجنة الدستور السوري تجتمع بأكتوبر.. ومنهجية جديدة تحكم عملها سوريا سوريا والأسد لجنة الدستور السوري تجتمع بأكتوبر.. ومنهجية جديدة تحكم عملها

وأعربت البعثة عن قلقها بشأن سلامة الحاراتي، ونقلت عن تقارير أن "مسلحين مجهولين" اختطفوه من مكتبه في طرابلس في 26 سبتمبر الجاري، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في ديسمبر.

وذكرت البعثة أن "مصير الناشط لا يزال مجهولا"، مؤكدة على "أن الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جزائري ضمن أبطال أحدث أفلام جيمس بوند.. فمن هو؟ جزائري ضمن أبطال أحدث أفلام جيمس بوند.. فمن هو؟
"ضربة مزدوجة كارثية".. ماذا لو أُصبت بالأنفلونزا وكورونا معاً؟
الأكثر قراءة
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
قصة 100 سوري ولبناني ضحايا أكلة لحوم البشر بأقصى الأرض قصة 100 سوري ولبناني ضحايا أكلة لحوم البشر بأقصى الأرض
السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات
شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها
يحذر من إبادة إذا اكتمل.. صاحب اكتشاف هبوط سد النهضة يفجر مفاجآت يحذر من إبادة إذا اكتمل.. صاحب اكتشاف هبوط سد النهضة يفجر مفاجآت
صدمة لمستخدمي واتس آب.. حظر التطبيق على الملايين بعد شهر صدمة لمستخدمي واتس آب.. حظر التطبيق على الملايين بعد شهر
قبل أن تذهب
وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.. شبح الإغلاق الحكومي يهدد واشنطن
وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.. شبح الإغلاق الحكومي يهدد واشنطن
اكتشف المزيد