.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجزائر تستدعي سفيرها من باريس.. دون توضيح الأسباب

  • الخط
iStock France - Algeria flags أعلام فرنسا و الجزائر

الجزائر تستدعي سفيرها من باريس.. دون توضيح الأسباب

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت الجزائر استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، بهدف التشاور، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بيان الرئاسة لم يخض بمزيد من التفاصيل في أسباب استدعاء السفير الجزائري، مكتفياً بالقول إن بياناً سيتم إصداره بهذا الشأن في وقت لاحق.

الجزائر تستدعي سفير فرنسا لديها احتجاجاً على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها المغرب العربي الجزائر تستدعي سفير فرنسا لديها احتجاجاً على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها

إلى ذلك، أشارت وسائل الإعلام المحلية أن قرار استدعاء السفير تزامنت مع تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاجم فيها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.

أزمة التأشيرات

وكانت الجزائر استدعت، الأربعاء الماضي، السفير الفرنسي لديها احتجاجاً على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الأمين العام للوزارة، بلغ السفير احتجاجاً رسمياً من الحكومة الجزائرية على القرار الأحادي، الذي تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري.

وقررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، الثلاثاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"لا ألتفت للمتطرفين".. إلهام شاهين تتحدث عن وصيتها
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
الأكثر قراءة
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
يقلل خطر الموت.. أول دواء لعلاج كورونا ينتظر الموافقة يقلل خطر الموت.. أول دواء لعلاج كورونا ينتظر الموافقة
صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
إعصار شاهين.. عُمان تبدأ إخلاء مناطق ساحلية إعصار شاهين.. عُمان تبدأ إخلاء مناطق ساحلية
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد