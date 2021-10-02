تونس.. 4 أحزاب تدعو إلى مسيرات داعمة لسعيد

دعت أربعة أحزاب أنصارها إلى المشاركة في مسيرات ووقفات بمختلف المحافظات في تونس غداً الأحد، دعماً للرئيس قيس سعيد.

وأطلق مناصرون لسعيد، على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للنزول إلى الشارع، تعبيراً عن مساندتهم لقراراته منذ 25 يوليو الماضي، رداً على وقفة احتجاجية مناهضة لسعيد نفذها أنصار حركة النهضة وحلفاؤها الأحد الماضي في العاصمة.

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وقالت حركة الشعب في بيان، اليوم السبت، إنها "تدعو جميع هياكلها ومناضليها وكل القوى الوطنية المؤمنة بمسار التصحيح وعموم أبناء الشعب إلى المشاركة بكثافة في هذه التحركات".

"دفاعاً عن الدولة في وجه الفساد"

وأوضحت أن "مشاركتها في مسيرة الأحد، تأتي انتصاراً لإرادة أبناء الشعب ودفاعاً عن الدولة في وجه عصابات الفساد والإفساد"، في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها.

من جهته، دعا حزب التحالف من أجل تونس، وهو حزب من بين ستة أحزاب تدعم قيس سعيد، كل أنصاره ومنتسبيه للمشاركة في هذه المسيرات.

وأكد أن "هدفه إتمام المسار التّصحيحي وتجسيد رغبة الشعب التّونسي في إقرار سيادته ومواصلة مسيرة التأسيس والبناء للجمهورية الثّالثة".

أما التيار الشعبي فقد نشر على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" صورة للشهيد مؤسس الحزب محمد البراهمي مرفقة بالدعوة للتظاهر غداً.

وكان حزب الائتلاف الوطني التّونسي، قد حثّ في بيان له الجمعة، على "المشاركة بكثافة في المسيرات السّلميّة بمختلف انحاء البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب التي تدعم قيس سعيد، هي: حركة الشعب وحزب التحالف من أجل تونس، وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي.