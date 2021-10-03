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الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية

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الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية

الجيش الفرنسي يؤكد حظر الجزائر لمرور الطائرات العسكرية الفرنسية

دبي _ العربية.نت

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أغلقت الجزائر، اليوم الأحد، مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وهو ما أكده الجيش الفرنسي.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية اليوم الأحد إن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

وصرح "كانت لدينا رحلتان مقررتان سلفا اضطررنا لتأجيلهما لكن لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على عملياتنا في منطقة الساحل".

ويأتي هذا القرار عقب تصريحات مثيرة للجدل نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفتها الجزائر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، إنه "على خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".

الجزائر: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية المغرب العربي الجزائر: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية

كذلك أضافت: "أمام هذه التصريحات اللامسؤولة قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور".

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت بأن قرار استدعاء السفير تزامن مع تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية عن ماكرون هاجم فيها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.

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