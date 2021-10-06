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المغرب يفكك خلية موالية لداعش.. وفيديو لاعتقال زعيمها

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المغرب يفكك خلية موالية لداعش.. وفيديو لاعتقال زعيمها

دبي - العربية.نت

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فككت السلطات المغربية، الأربعاء، خلية متطرفة من 5 أشخاص، في عملية مكنت من "إجهاض مخطط إرهابي وشيك" كان يستهدف مقرات وشخصيات أمنية ومحلات عمومية، يتردد عليها مغاربة وأجانب.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن من "إجهاض مخطط إرهابي وشيك بعد تفكيك خلية متطرفة تنشط بمدينة طنجة (شمالا)، تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، كانوا قد أعلنوا الولاء لتنظيم داعش الإرهابي"، وفق فرانس برس.

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كما أضاف أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه بهم "اقتنوا العديد من المستلزمات والمستحضرات التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، تحضيراً للقيام بعمليات للتفجير عن بعد كانت قد حددت كأهداف لها مقرات وشخصيات أمنية، ومحلات عمومية تستقبل مواطنين مغاربة وأجانب".

"حمض النيتريك وسوائل كيماوية"

كذلك أشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إلى العثور في بيت المشتبه به الرئيسي (زعيم الخلية) على "حمض النيتريك وسوائل كيماوية مشكوك فيها" و"مسامير وأسلاك كهربائية" و"قنينات غاز من الحجم الصغير". وأوضح أن زعيم الخلية "أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر عناصر التدخل لإطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد الخطر". وقد وثق فيديو اقتياده من قبل عناصر شرطة مكافحة الإرهاب.

وأفادت شرطة مكافحة الإرهاب أيضاً بأن المشتبه به الرئيسي "كان قد دخل في عدة اتصالات مع قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء"، لافتة إلى حجز "صور لعدنان أبو الوليد الصحراوي" الزعيم السابق "لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى"، والذي أعلن مقتله في عملية للقوات الفرنسية منتصف سبتمبر.

أكثر من ألفي خلية إرهابية

يذكر أن السلطات المغربية كانت أعلنت مؤخراً توقيف عدة أشخاص يشتبه في انتمائهم لخلية مماثلة بمدينة الراشيدية (جنوب شرق)، "كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية".

ومنذ العام 2002 فككت الشرطة المغربية أكثر من ألفي خلية إرهابية وأوقفت أكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بالإرهاب، وفق أرقام وفرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير.

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