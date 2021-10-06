تحطم مروحية عسكرية في تونس.. ومقتل 3 جنود

تحطمت مروحية عسكرية في منطقة الحامة بمحافظة قابس التونسية، ليل الثلاثاء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 3 جنود.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المروحية العسكرية سقطت أثناء تنفيذ تمرين ليلي، مشيراً إلى أن لجنة فنية تحقق في أسباب سقوطها.

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إلى ذلك، لم تنشر وزارة الدفاع حتى الآن أي صور من موقع الحادث، كما لم يتم الإعلان عن هوية الضحايا ورتبهم العسكرية.

وحوادث سقوط الطائرات العسكرية في تونس تعد نادرة للغاية، حيث يعود آخر حادث قبل عام، عندما لقي عسكري حتفه إثر سقوط طائرة حربية كان يقودها، في مهمة عملياتية في منطقة رمادة أقصى الجنوب التونسي.

حوادث سابقة

وقبله بسنتين أي عام 2018 لقي عسكريان حتفهما إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس شرق تونس.

بينما تعود أكبر الحوادث إلى شهر أبريل من عام 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية أثناء رحلة من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة تونس إلى قاعدة سيدي أحمد في محافظة بنزرت، ما أسفر عن مقتل رئيس أركان القوات البرية آنذاك عبد العزيز سكيك و12 عسكريا آخرين.



