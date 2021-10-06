ليبيا.. 90 مسلحاً من المرتزقة يغادرون باتجاه تركيا

بعد أيام على مغادرة الدفعة الأولى من المرتزقة للأراضي الليبية، أفاد مصدر لـ العربية/الحدث بمغادرة 90 مسلحاً من الجنسية السورية نحو تركيا.

وأضاف المصدر أن المرتزقة غادروا من مطار معيتيقة بطرابلس، مساء اليوم الأربعاء، عبر طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الليبية.

مادة اعلانية

كما، أكد أن المرتزقة تم فصلهم عن المسافرين العادين في المطار ووضعهم في صالة انتظار خاصة بعد نقلهم من معسكر اليرموك جنوب طرابلس الى المطار عبر حافلتين تابعتين لشركة السهم.

مغادرة الدفعة الأولى

وكان نحو 300 مقاتل من الجنسية السورية غادروا نحو تركيا في الخامس من الشهر الجاري، ومنها جرى نقلهم إلى سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأتت هذه التطورات بعدما بحث رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قبل أيام مع أعضاء لجنة 5+5 آلية خروج المرتزقة من البلاد.

كذلك، كانت هناك تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، عن مغادرة مجموعات من المقاتلين الأجانب.

7 آلاف مرتزق في ليبيا

يشار إلى أن تعداد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا والمتواجدين في ليبيا يبلغ نحو 7000 سوري.

الجدير ذكره أنه ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي، لاسيّما بين شرق البلاد وغربها، وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات متطرفة.

فيما شكلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة مؤقتة في مارس الماضي، يترأسها عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر، إلا أن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة.