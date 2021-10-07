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الأمم المتحدة تعيّن دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية

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UN Special Envoy of the Secretary-General for Syria Staffan de Mistura attends a meeting on creating a committee to help draft a new constitution for Syria, at the European headquarters of the United Nations in Geneva on September 11, 2018. Representatives of Russia, Turkey and Iran, are meeting with the UN Special Envoy of the Secretary-General for Syria to discuss the situation in the war-torn nation. afp
الدبلوماسي المخضرم ستافان دي ميستورا

الأمم المتحدة تعيّن دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية

بعد رفض نحو 12 مرشحاً منذ شغور المنصب في مايو 2019

العربية.نت، فرانس برس

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عيّنت الأمم المتحدة، الأربعاء، الدبلوماسي المخضرم ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية، بعد رفض نحو 12 مرشحاً منذ شغور المنصب في مايو 2019.

ورحّب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لدى إعلانه قرار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش القيام بهذا التعيين، بـ"مؤشر إيجابي" بعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح واقتراح الأمم المتحدة "13 اسماً" على طرفي النزاع.

وأضاف دوجاريك أن دي ميستورا سيتولى منصبه في الأول من نوفمبر.

في مايو الماضي، رفض المغرب تعيين دي ميستورا، لكنه تراجع مؤخراً عن قراره وقبل به أخيراً تحت ضغوط أميركية، وفق دبلوماسيين.

وسيكون مقرّ دي ميستورا الإيطالي-السويدي في بروكسل حيث يعيش، بحسب الأمم المتحدة.

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في 27 أكتوبر، يُفترض أن يُجدد لعام مبدئياً تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي سيتمّ التباحث بشأنها خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن في 13 أكتوبر.

يخلف المبعوث الجديد الذي يتمتع "بخبرة أكثر من أربعين عاماً في الدبلوماسية والشؤون السياسية" بحسب ما جاء في بيان للأمم المتحدة، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال في مايو 2019.

يجيد دي ميستورا الانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والسويدية والعربية، وهو دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. وقد كان مبعوثاً خاصاً إلى سوريا (2014-2018) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (2007-2009) وأفغانستان (2010-2011).

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