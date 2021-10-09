ليبيا.. قتيلان وجرحى في اشتباكات بين مجموعات تابعة للدفاع والداخلية

قالت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق في ليبيا، الجمعة، إن مجموعة مسلحة اشتبكت معها وحاولت اقتحام المقر الرئيسي للقوة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت قناة "الساعة 24" أن أصوات اشتباكات مسلحة ودوي إطلاق رصاص سمع بالقرب من طريق مطار طرابلس.

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وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "المرصد" الليبية إلى وقوع اشتباكات في طريق مطار طرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة للدفاع والداخلية، وسقوط قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر ليبية للعربية بتدخل اللواء 444 بطرابلس لفض اشتباكات طريق المطار.

ولا يزال تقاطع طريق المطار جنوب طرابلس مغلقا من جراء الاشتباكات.

وشهدت طرابلس فوضى عارمة، الجمعة، حيث نجح مئات المهاجرين غير الشرعيين في الفرار من أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة الليبية، وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية والظروف غير الإنسانية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لحظة هروب المهاجرين من مركز الاحتجاز في حي غوط الشمال، وانتشارهم في شوارع وأحياء العاصمة طرابلس. كما أظهرت لقطات بعض المهاجرين المصابين، مما يرجح تعرضهم إلى إطلاق نار، في مشهد أثار الهلع بين سكان العاصمة طرابلس، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية.

في هذه الأثناء، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 5 مهاجرين في إطلاق نار بمركز احتجاز في ليبيا.