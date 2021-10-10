.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس المجلس الأعلى للدولة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا ليست حلا

  • الخط
خالد المشري
خالد المشري
الأزمة الليبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا ليست حلا

ذكر المشري في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن "الحل الممكن حاليا هو انتخاب مجلس نواب جديد بديلا لمجلسي النواب والدولة"

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، السبت، أن "الانتخابات الرئاسية ليست حلا في هذه الظروف". وقال إن يده "ممدودة لمجلس النواب للتوافق".

وذكر رئيس المجلس الأعلى في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن "الحل الممكن حاليا هو انتخاب مجلس نواب جديد بديلا لمجلسي النواب والدولة".

وأبدى المشري استعداده للمناظرة حول رأيه "أمام الليبيين جميعا، وأمام النواب رئيسا أو أعضاء".

وفي شأن ليبي آخر، طالب رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، السبت، بالتحقيق بحادثة فرار المئات من مركز احتجاز مهاجرين وبمقتل 6 منهم، الجمعة.

وأعلنت حكومة الوحدة الليبية أن الدبيبة بحث مع مسؤولين "ما جرى بأحد مراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس"، وشدد على ضرورة الإعلان عن تفاصيل الحادثة.

من جهتها، أدانت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، السبت، مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين على الأقل في مركز احتجاز للمهاجرين بالعاصمة الليبية طرابلس.

النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء السعودية النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء

ودعت المنظمة السلطات إلى الكف عن استخدام "القوة المفرطة" ضد المهاجرين، واستئناف الرحلات للسماح لهم بمغادرة ليبيا.

ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، أن "استخدام القوة المفرطة والعنف الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت هو أمر شائع في مراكز الاحتجاز الليبية".

وأكدت المنظمة أن هناك قرابة الـ10 آلاف رجل وامرأة وطفل محتجزين في ظروف سيئة بمرافق الاحتجاز الرسمية في طرابلس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترعرع في جسد عامل مناجم قبل ٩ سنوات..خبر صاعق عن كورونا ترعرع في جسد عامل مناجم قبل ٩ سنوات..خبر صاعق عن كورونا
لبنانيون بمرمى الفقر.. لبنانيون بمرمى الفقر.."عرضنا أعضاءنا للبيع على فيسبوك"
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص
النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام  في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام 
قبل أن تذهب
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
اكتشف المزيد