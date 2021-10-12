.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ترقب للحوار الوطني بتونس.. وتشديد على استبعاد النهضة وحلفائها

  • الخط
Tunisians chant slogans supporting President Kais Saied during a rally at the Habib Bourguiba avenue in the capital Tunis, on October 3, 2021. Saied on July 25 suspended the legislature, sacked the government and seized control of the judiciary, later moving to rule by decree.
مظاهرة مؤيدة لقرارات قيس سعيد في تونس الأسبوع الماضي
تونس

ترقب للحوار الوطني بتونس.. وتشديد على استبعاد النهضة وحلفائها

"حركة الشعب" يشدد لـ"العربية" على "أهمية الحوار الوطني في استكمال إنقاذ البلاد من منظومة عبثت طيلة عشرية بمقدرات الشعب التونسي"

نشر في: آخر تحديث:

تنتظر الأوساط السياسية في تونس إطلاق الرئيس قيس سعيد حواراً وطنياً لبلورة خارطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة في البلاد، وذلك بعد استكمال المسار الحكومي وإعلان رئيسة الوزراء نجلاء بودن عن أعضاء فريقها الوزاري، وسط تساؤلات حول تشريك الأحزاب والمنظمات من عدمه في الحوار.

الحكومة التونسية الجديدة
الحكومة التونسية الجديدة

وكان سعيد قد أكد أمس الاثنين أن "الحوار الوطني سيكون حقيقياً وصادقاً"، مشدداً على ضرورة "تشريك الشباب من كل جهات البلاد فيه"، من أجل "استكمال الثورة وحركة التصحيح"، وفق قوله.

من جهته، أكد الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي على "أهمية الحوار الوطني في استكمال إنقاذ البلاد من منظومة عبثت طيلة عشرية بمقدرات الشعب التونسي".

ودعا إلى "تشريك المجتمع المدني والمنظمات والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو" في الحوار، في إشارة إلى استبعاد "حركة النهضة" منه.

وحول أجندة الحوار المرتقب قال المغزاوي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" الثلاثاء، إن ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تكون على طاولة الحوار وهي: تغيير النظام السياسي، وإعادة النظر في المنظومة الانتخابية برمتها بما فيها القانون الانتخابي، إلى جانب مراجعة المنوال التنموي بالبلاد.

زهير المغزاوي
زهير المغزاوي
من هو سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد في تونس؟ اقتصاد اقتصاد تونس من هو سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد في تونس؟

وكانت أحزاب داعمة لسعيّد قد دعت إلى استبعاد "حركة النهضة" وحلفائها ("قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة") من الحوار المنتظر، وذلك على خلفية رفضها للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، إلى جانب تحمّلها مسؤولية الأزمة السياسية الحالية بالبلاد.

في المقابل، يعتبر مراقبون أن حظوظ تشريك الأحزاب والمنظمات في الحوار المرتقب ضئيلة، في ظل تأكيد سعيّد في أكثر من مناسبة على ضرورة أن يكون الحوار "مختلفاً عن حوار 2013 الذي أدارته أربع منظمات وطنية، مرجحين توجهه لحوار مباشر مع الشعب من خلال مجالس شبابية.

يذكر أن الرئاسة الفرنسية كانت أكدت أن سعيّد أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حواراً وطنيا سيجري قريباً في بلاده، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في الثالث من الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتفاقية تنصل منها الروس كادت أن تغير مجرى الحرب الأولى اتفاقية تنصل منها الروس كادت أن تغير مجرى الحرب الأولى
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
قبل أن تذهب
اكتشاف ينسف ما درسناه حول نواة كوكب الأرض
اكتشاف ينسف ما درسناه حول نواة كوكب الأرض
اكتشف المزيد