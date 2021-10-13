.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجزائر: السجن سنتين مع النفاذ لشقيق بوتفليقة

  • الخط
سعيد بوتفليقة
سعيد بوتفليقة

الجزائر: السجن سنتين مع النفاذ لشقيق بوتفليقة

بعد إدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت محكمة جزائرية مساء الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحق سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت النيابة العامّة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق شقيق بوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".

الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد
الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الرسمية، إنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات، في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.

وبرّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.

باريس تجدد التأكيد على "احترامها الراسخ للسيادة الجزائرية" المغرب العربي الجزائر باريس تجدد التأكيد على "احترامها الراسخ للسيادة الجزائرية"

وسعيد بوتفليقة (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من يناير 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد، وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير لكبار السن من جرعة الأسبرين اليومية.. تسبب النزيف! تحذير لكبار السن من جرعة الأسبرين اليومية.. تسبب النزيف!
متحف عجيب للزعيم عادل إمام يكشف أسراراً لا يعلمها أحد! متحف عجيب للزعيم عادل إمام يكشف أسراراً لا يعلمها أحد!
الأكثر قراءة
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية
قبل أن تذهب
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
اكتشف المزيد