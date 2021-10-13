جمعيات تونسية تتهم حركة النهضة بانتهاك سيادة البلاد

حذرت 22 جمعية تونسية من مساعي حركة النهضة وحلفائها لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي خاصة الكونغرس والإدارة الأميركية.

واعتبرت الجمعيات في بيان، أن مساعي النهضة وصمة عار على جبين هؤلاء السياسيين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011.

مادة اعلانية

وأدان البيان تحريض دول أجنبية على التدخل في الشؤون التونسية، كما شجب تمادي أحزاب وشخصيات سياسية في دعوة دول أجنبية إلى "انتهاك السيادة التونسية".

وخصت الجمعيات بالاسم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي دعا إلى تدخل فرنسا في الشؤون التونسية بزعم ما اعتبره "انقلابا على الشرعية".

ومن أبرز الجمعيات الموقعة على البيان، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، وجمعية "لا سلام بدون عدالة"، وجمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، والجمعية التونسية للحراك الثقافي، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.

يأتي ذلك فيما باشرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مهامها على رأس الحكومة عبر إجراء جملة من اللقاءات والاستقبالات مع عدد من الوزراء الجدد.

واستقبلت رئيسة الحكومة وزير الصحة علي المرابط، الذي قدم تقريرا مفصلا حول الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وتقدم عمليات التطعيم، كما اجتمعت عقب ذلك مع كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير التربية فتحي السلاوتي للحديث عن الإصلاحات اللازمة في قطاع التربية.

كما التقت نجلاء بودن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، وتطرق اللقاء إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية، وأهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.