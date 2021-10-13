.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جمعيات تونسية تتهم حركة النهضة بانتهاك سيادة البلاد

  • الخط
Shadows of people are seen on the Tunisian flag. (File photo: Reuters)
تونسيون يحملون علم البلاد "أرشيفية"
تونس

جمعيات تونسية تتهم حركة النهضة بانتهاك سيادة البلاد

22 جمعية تونسية تحذّر من مساعي النهضة لتضليل الكونغرس وإدارة بايدن وتأليب الرأي العام العالمي

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

حذرت 22 جمعية تونسية من مساعي حركة النهضة وحلفائها لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي خاصة الكونغرس والإدارة الأميركية.

واعتبرت الجمعيات في بيان، أن مساعي النهضة وصمة عار على جبين هؤلاء السياسيين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011.

وأدان البيان تحريض دول أجنبية على التدخل في الشؤون التونسية، كما شجب تمادي أحزاب وشخصيات سياسية في دعوة دول أجنبية إلى "انتهاك السيادة التونسية".

وخصت الجمعيات بالاسم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي دعا إلى تدخل فرنسا في الشؤون التونسية بزعم ما اعتبره "انقلابا على الشرعية".

محمد منصف المرزوقي
محمد منصف المرزوقي

ومن أبرز الجمعيات الموقعة على البيان، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، وجمعية "لا سلام بدون عدالة"، وجمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، والجمعية التونسية للحراك الثقافي، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.

تونس تعلن تأجيل مؤتمر قمة الدول الفرنكفونية المغرب العربي تونس تونس تعلن تأجيل مؤتمر قمة الدول الفرنكفونية
ترقب للحوار الوطني بتونس.. وتشديد على استبعاد النهضة وحلفائها المغرب العربي تونس ترقب للحوار الوطني بتونس.. وتشديد على استبعاد النهضة وحلفائها

يأتي ذلك فيما باشرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مهامها على رأس الحكومة عبر إجراء جملة من اللقاءات والاستقبالات مع عدد من الوزراء الجدد.

واستقبلت رئيسة الحكومة وزير الصحة علي المرابط، الذي قدم تقريرا مفصلا حول الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وتقدم عمليات التطعيم، كما اجتمعت عقب ذلك مع كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير التربية فتحي السلاوتي للحديث عن الإصلاحات اللازمة في قطاع التربية.

كما التقت نجلاء بودن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، وتطرق اللقاء إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية، وأهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
تحذير لكبار السن من جرعة الأسبرين اليومية.. تسبب النزيف! تحذير لكبار السن من جرعة الأسبرين اليومية.. تسبب النزيف!
الأكثر قراءة
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية
قبل أن تذهب
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
اكتشف المزيد