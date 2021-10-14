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النهضة تصعد: حكومة تونس الجديدة غير شرعية

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الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن

النهضة تصعد: حكومة تونس الجديدة غير شرعية

دبي - العربية.نت

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اعتبرت حركة النهضة التونسية، الخميس، أن عملية تشكيل حكومة نجلاء بودن شابتها مخالفات، ووصفتها بـ"حكومة الأمر الواقع غير الشرعية".

كما قالت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي: "إن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمامها في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين".

أول اجتماع لحكومة تونس.. بإشراف قيس سعيد المغرب العربي أول اجتماع لحكومة تونس.. بإشراف قيس سعيد

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد الحكومة التونسية الجديدة أول اجتماع لها اليوم، في قصر قرطاج بإشراف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكانت الحركة شنت خلال الأسابيع الماضية انتقادات ضد سعيد، متهمة إياه بمخالفة القوانين، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، بعد أن حل الحكومة وأوقف عمل البرلمان، معلقا عضوية النواب، في إجراء مستند إلى مواد في الدستور التونسي.

ولاقت تلك الإجراءات ترحيبا لدى جزء كبير من التونسيين، فيما عارضت النهضة وحلفاؤها الأمر.

كما انتقدت تشكيل الحكومة الجديدة التي أعلن عنها قبل أيام.

نجلاء بودن (أرشيفية- فرانس برس)
نجلاء بودن (أرشيفية- فرانس برس)

الأزمة الاقتصادية

وكانت رئيسة الوزراء شددت سابقا على "أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس".

كما شددت على "ضرورة تحقيق توازن المالية العمومية والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية".

يذكر أن سعيد صادق، الاثنين الماضي، على تشكيلة حكومة بودن، مشددا في كلمة ألقاها عقب أداء الوزراء اليمين الدستورية أمامه على ضرورة النجاح في تخطي الأزمة.

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