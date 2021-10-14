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النواب الليبي لتركيا: يجب إخراج جميع القوات الأجنبية

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قوات تركية في ليبيا

النواب الليبي لتركيا: يجب إخراج جميع القوات الأجنبية

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، الخميس، في اجتماع افتراضي، مع أعضاء مجلس الأمة التركي، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وشدد على ضرورة أن يكون لأنقرة دور في خلق الظروف المناسبة لاستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات، وأن تكون "صديقة لكل الليبيين".

لقاء قريب.. لجنة 5+5 تبحث خطة لتفكيك الميليشيات في ليبيا المغرب العربي خاص لقاء قريب.. لجنة 5+5 تبحث خطة لتفكيك الميليشيات في ليبيا

كما أكد عضو مجلس النواب سالم أقنان خلال اللقاء على أهمية العلاقات بين البلدين، وعلى ضرورة العمل على حلحلة أي إشكاليات قائمة، وأن تكون تركيا صديقة لكل الليبيين.

هذا وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من إعداد خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل "تدريجي ومتزامن ومتوازن"، وأوضح الفريق خيري التميمي، أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة في ليبيا، لوضع خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وهو الملف الذي يدفع المجتمع الدولي لتسويته قبل موعد الانتخابات نهاية العام الجاري.

فصائل مسلحة في طرابلس (أرشيفية- أسوشييتد برس)
فصائل مسلحة في طرابلس (أرشيفية- أسوشييتد برس)

تفكيك الميليشيات

كما أضاف عضو اللجنة المشتركة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الاجتماع سيبحث إعداد خطة بالتوافق بين أعضاء اللجنة لتفكيك كل الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل صلب المؤسسات الأمنية الرسمية، وذلك بشكل فردي وبعد تأهيلهم، أما العناصر التي لا تنطبق عليهم الشروط المناسبة والذين ارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحكمة للمحاسبة.

يشار إلى أن المخابرات التركية تواصل إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وترحيل هؤلاء الذين في ليبيا من المنتهية عقودهم والراغبين بالعودة إلى سوريا، وفق عملية تبديل منتظمة.

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