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تفكيك خلية إرهابية في تطاوين.. مكونة من تونسيين

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عنصر من وحدات الحرس الوطني في تونس (أرشيفية)

تفكيك خلية إرهابية في تطاوين.. مكونة من تونسيين

الخلية كانت بصدد تحضير عبوات ناسفة لاستعمالها في عملية نوعية

دبي - العربية.نت

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فككت وحدات الحرس الوطني في تونس خلية إرهابية بولاية تطاوين جنوب البلاد، وفق ما أفادت إذاعة "موزاييك إف إم"، اليوم الجمعة.

وتتكون الخلية من 8 إلى 10 تونسيين، وقد فر عدد منهم.

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كما كانت الخلية بصدد تحضير عبوات ناسفة لاستعمالها في عملية نوعية.

إلى ذلك تمت إحالة أعضاء الخلية المعتقلين إلى القضاء لاستكمال الأبحاث معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

ليبيا.. اعتقال إرهابي تونسي

من جهة أخرى، ألقت السلطات الأمنية الليبية القبض على عضو في "داعش" يدعى أعُمر عز الدين مكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية.

يشار إلى أن أعُمر عز الدين هو أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي جنوب سرت، الذي راح ضحيته عدد من الليبيين، قبل أكثر من 6 سنوات، وفق "موزاييك إف إم".

أعُمر عز الدين
أعُمر عز الدين

وأكد الإرهابي في فيديو نشرته السلطات الأمنية الليبية، أنه تونسي من ولاية تطاوين، وقد بايع مع أخويه تنظيم "داعش" في تونس. وقال إن أحدهما يدعى بلقاسم قتل بقصف جوي على مقر "داعش" بصبراتة، أما الثاني ويدعى صلاح فقد تم القضاء عليه من قبل الجيش التونسي بهجوم بن قردان في 7 مارس عام 2016.

كما ذكر أنه تم تكليفه من قبل التنظيم بتهريب الأشخاص من تونس إلى ليبيا والعكس عبر مسلك يربط بين بئر بشول وبئر شليق.

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