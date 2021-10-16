.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير خارجية ليبيا الأسبق يكشف جهود رفع حظر الأسلحة

  • الخط
محمد الدايري وزير الخارجية الليبي
وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري

وزير خارجية ليبيا الأسبق يكشف جهود رفع حظر الأسلحة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الحلقة الثانية من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يكشف وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري عن أجواء لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والأميركيين والروس والمصريين.

وانصبت اهتمامات الحكومة الليبية المؤقتة في 2014 برئاسة عبد الله الثني على رفع حظر تصدير الأسلحة إلى الجيش الليبي والمطالبة بدعم عسكري وسياسي.

كما يتطرق الدايري إلى الحرب على الإرهاب والتفجيرات التي استهدفت حكومة الثني أثناء عقدها اجتماعا في منطقة شحات قرب البيضاء، بحضور المبعوث الأممي برناردينو ليون وتفجير انتحاري آخر استهدف بوابة سرّية تؤدي إلى مطار طبرق بعد دخول رئيس الحكومة الثني منها وهو ما أدى إلى مقتل 5 حراس كانوا على المدخل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محمد صلاح.. أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي.. هل أغفلوا قيمته؟! محمد صلاح.. أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي.. هل أغفلوا قيمته؟!
كاظم الساهر يسحر محبيه بعد غياب..  وموقف محرج في دبي كاظم الساهر يسحر محبيه بعد غياب..  وموقف محرج في دبي
الأكثر قراءة
من هو من هو "الجلاجل" وزير الصحة السعودي الجديد؟
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر
صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
قبل أن تذهب
خلافات "الإخوان" تتصاعد.. وقيادات الجماعة تتبادل بيانات العزل
خلافات "الإخوان" تتصاعد.. وقيادات الجماعة تتبادل بيانات العزل
اكتشف المزيد