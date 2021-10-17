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احتجاز نائب تونسي في قضية تهرب من الضرائب وغسل أموال

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Tunisian Minister of Civil Society and Human Rights Mehdi Ben Gharbia arrives for the first cabinet meeting on August 31, 2016 at the Carthage Palace near Tunis. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
مهدي بن غربية
تونس

احتجاز نائب تونسي في قضية تهرب من الضرائب وغسل أموال

ينتمي مهدي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه يوسف الشاهد

تونس - رويترز

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أمرت محكمة تونسية اليوم الأحد بحبس النائب مهدي بن غربية للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال.

وبن غربية هو رابع نائب يتم سجنه منذ رفع الرئيس قيس سعيد الحصانة عن أعضاء البرلمان في يوليو الماضي.

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وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله سعيد.

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وبحسب بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، فإن النيابة العامة في القطب الاقتصادي والمالي قررت التحفظ على بن غربية لشبهة ارتكابه "جرائم جبائية وغسل أموال".

والأسبوع الماضي كشف الرئيس التونسي عن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن.

ولقي تحرك سعيد في يوليو تأييداً شعبياً بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

وقال سعيد مراراً إنه لن يصبح ديكتاتوراً ووعد بدعم الحقوق والحريات.

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