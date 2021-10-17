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تونس: غرق مركب "هجرة غير شرعية".. إنقاذ 7 والبحث عن 20 مفقوداً

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غرق مركب هجرة غير شرعية
تعبيرية

تونس: غرق مركب "هجرة غير شرعية".. إنقاذ 7 والبحث عن 20 مفقوداً

وحدات منطقة الحرس البحري بالمنستير والمهدية تواصل عملية البحث عن المفقودين

العربية.نت

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نقلت إذاعة "شمس إف.إم" التونسية، اليوم الأحد، عن عثمان بسباس، الكاتب العام للنقابة الأساسية لمنطقة الحرس البحري بالمنستير قوله، إن مركب "هجرة غير شرعية" غرق قبالة سواحل البغدادي من ولاية المهدية.

بسباس أضاف أنه تم إنقاذ 7 أشخاص والبحث عن أكثر من 20 مفقودا.

وقال بسباس في تصريح للإذاعة، إن وحدات منطقة الحرس البحري بالمنستير والمهدية تواصل عملية البحث عن المفقودين، مشيرا إلى أن المركب كان على متنه حوالي 30 شخصا.

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يُذكر أن أكثر من 27 ألف مهاجر قد وصلوا عن طريق البحر إلى إسبانيا وجزر البليار والكناري بين يناير ونهاية سبتمبر، بزيادة 54% مقارنة بالفترة نفسها عام 2020، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 1,025 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عام 2021، ما يجعله "العام الأكثر دموية" على طريق الهجرة هذا.

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