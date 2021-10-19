الأمم المتحدة: لانتخابات ليبيا وانسحاب المرتزقة أهمية قصوى

كررت الأمم المتحدة مواقفها حول الانتخابات في ليبيا وخروج المرتزقة من البلاد.

فقد شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال لقائها رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وعضوي المجلس الرئاسي، موسي الكوني وعبدالله اللافي، على إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، أي 24 ديسمبر المقبل.

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وقالت ديكارلو في تغريدة على حسابها في تويتر، الاثنين، إنها أكدت للمسوؤلين الليبيين على الأهمية القصوى لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتيلن والمرتزقة، موضحة أنها ناقشت أيضاً وضع المهاجرين وطالبي اللجوء.

Fruitful talks in Tripoli today with Presidential Council VPs Al-Koni and Allafi, PM Debeibah, Interior Minister Mazen. Discussed timely elections, crucial importance of withdrawal of foreign forces, fighters & mercenaries from #Libya and situation of migrants & asylum seekers. pic.twitter.com/7yD5ePjOQi — Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) October 18, 2021

يشار إلى أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية كانت التقت الاثنين مع عبد الحميد الدبيبة ومسوؤلين بالحكومة وعضوي المجلس الرئاسي موسي الكوني وعبدالله اللافي.

تحذير أممي

يذكر أنه في سبتمبر الفائت، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، من أن الإخفاق في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر قد يجدد الانقسام والصراع، ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الغنية بالنفط، بعد عقد من الاضطرابات.

كما شدد كوبيتش في إفادة مصورة أمام مجلس الأمن على أن عقد الانتخابات "حتى في حالة أقل من المثالية، ومع كل العيوب والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم عقد انتخابات، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز الانقسام وعدم الاستقرار والصراع".

إنهاء الفوضى

ويعلق المجتمع الدولي آماله على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية الليبية وفق خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، من أجل إنهاء حال الفوضى التي غرقت فيها البلاد منذ عام 2011، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

كذلك يولي أهمية كبرى لمسألة انسحاب كافة القوات الأجنبية في البلاد. وكانت عدة مؤتمرات دولية سابقة عقدت برعاية الأمم المتحدة قد شددت على وجوب إرساء الاستقرار في البلاد والحفاظ على وقف النار.